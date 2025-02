Bergamonews.it - Michela Bani premiata con il Client Choice Award 2025 di Lexology

“Peers ands say: ‘She has a profound understanding of whats need and she is very proactive and business oriented.is an excellent lawyer, always able to provide the most astute advice to our business’” (). Capacità di instaurare solide relazioni di fiducia con ii offrendo risposte altamente qualificate, rapide ed efficaci: è questa la combinazione vincente che ha permesso all’avvocata, co-fondatrice dello studio legale milanese NIUS Legal and HR Solutions, di aggiudicarsi il premio, uno dei riconoscimenti più ambiti nell’ambiente legale internazionale.L’asticella per ottenere il premioè elevata: tradizionalmente solo il 5% dei professionisti inseriti nell’indiceriesce ad aggiudicarsi tale riconoscimento.