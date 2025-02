Ilgiorno.it - Micaela e i suoi amici: "Ora si sono accorti di noi. Finalmente un aiuto"

davvero contenta di questa iniziativa – racconta, utente del centro diurno della cooperativa l’Iride di Monza –si accorgono di noi. Chi non conosce il mondo della disabilità, pensa che disabili siano solo quelli in carrozzina, invece ci siamo anche noi con disabilità cognitiva. Per la prima volta ho visitato le stanze della regina, la sala della pendola e il salone delle feste. La spiegazione è stata molto bella". Così, nella sua semplicità e leggerezzaci racconta la Villa Reale vista con gli occhi di chi ha bisogno di unin più per studiare la storia, ma non per questo l’apprezza meno. "Museo per tutti – sottolinea Veronica Cicalò, coordinatrice del progetto per L’Abilità – lavora soprattutto sul linguaggio che stimola la memorizzazione e la collocazione nel tempo e nello spazio".