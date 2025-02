Ilfoglio.it - Micaela di Un posto al sole ricatta Niko su Gimmy, ma è solo un bluff

Rosa ci è rimasta malissimo dopo che Damiano le ha detto che farebbe meglio a lasciare la scuola serale. In uno sfogo con la signora Giulia ammette di essere ancora legata a lui, pur senza speranza. E allora forse è la volta buona per lasciarsi andare tra le braccia di Pino, anche se non sarà così scontato. La tenerezza di questa nuova coppia, l’imbarazzo, la lentezza, l’emozione dei primi incontri prima di arrivare a stare davvero insieme, è la cosa più bella e reale che si vede a Upas dopo tanti mesi, in cui tanti telespettatori si rivedono.invece finisce per trovarsi in una situazione surreale.lo minaccia di togliergli il bambino se si trasferisce a casa di Valeria. E Valeria, per giunta, gli consiglia di accettare il ricatto, così chedopo qualche giorno a casa della mamma non potrà che chiedere di tornare subito da loro.