Mi sto arrabbiando Caterina Balivo alza i toni a La volta buona | per lei solo una presa in giro

Sono giorni che a Ladisi parla di Sanremo 2025 e ora che il Festival è finito tra gli argomenti del salotto pomeridiano di Rai1 c’è l’Eurovision. A proposito, Olly non ha ancora deciso se rappresenterà l’Italia o meno. Il vincitore della 75esima edizione di Sanremo è rimasto sul vago anche nel programma di Alessandro Cattelan.Al contrario dei suoi predecessori che hanno subito accettato di partecipare, Olly ha deciso di prendersi del tempo per pensarci. “Devo capire un po’ cosa fare, ho 23 anni e ho fatto passi lenti nella mia carriera, dicendo anche dei no. Non voglio dire no a quel che viene da qui, ma devo riflettere”, aveva detto subito. La Rai ha accettato questa richiesta e gli ha dato una settimana di tempo per pensarci.Leggi anche: Carlo Conti a cuore aperto su Bianca Balti a Sanremo: “Mia nipote lotta come lei, le ha trasmesso forza”si arrabbia a LaDeve decidere entro domenica 23 febbraio ma come anticipato a Stasera C’è Cattelan Olly ha confermato che ci sta ancora pensando.