Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono iniettato il liquido di una farfalla schiacciata”. Ragazzo di 14 anni inizia a vomitare e a zoppicare, poi muore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undi 14è andato in shock settico ed è morto dopo essersiunaper quella che sembrerebbe essere una “sfida online”. Davi Nunes Moreira, questo il suo nome, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Planalto, nello stato brasiliano nord-orientale di Bahia, dopo averto ae a. Si dice che Davi abbia detto ai medici di aver mescolato unamorta nell’acqua e di aver poiilnella sua gamba destra.Quando hato a peggiorare è stato portato d’urgenza in un altro ospedale nella terza città più grande dello stato, Vitoria da Conquista, mercoledì scorso, ma non è riuscito a sopravvivere. Non ha spiegato che tipo diaveva raccolto. La polizia è ora in attesa dei risultati completi dell’autopsia dopo aver aperto un’indagine che si dice si concentrerà sulla possibilità che il giovane abbia compiuto il gesto come parte di una sfida sui social media.