Metalmeccanici nuova tornata di scioperi

Prosegue ladiper il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Federmeccanica Assistal. Le otto ore proclamate a febbraio si stanno sviluppando con le proteste nelle fabbriche, dove lavoratori e Rsu stanno articolando iniziative che vanno dal fermo della produzione un’ora al giorno per l’intera settimana o l’intera giornata di sciopero. Il contratto nazionale è scaduto a giugno 2024. E si lavora per riprendere le trattative. Fim, Fiom e Uilm chiedono però che si riparta dalla loro piattaforma e non dalle proposte che Federmeccanica, "soprattutto rispetto alla parte economica che ha rilanciato prima della rottura del tavolo". Dopo glidei giorni scorsi nelle aziende, ora si parla di stop della produzione tra domani e venerdì. Nel frattempo, bandiere e striscioni di protesta sono stati esposti ai cancelli di alcune aziende.