Panorama.it - Messaggi tradotti, programmati e con la colonna sonora: tutte le novità di Instagram

Grandi cambiamenti in casa. Il social delle immagini continua a cercare strumenti utili per arginare l’onda lunga di TikTok e si divide tra funzionalità in fase di test e funzioni già ufficiali e presto disponibili a livello globale. Del primo caso fa parte il tasto ‘non mi piace’, che nonostante l’attenzione nel rilasciare lacon diversi limiti circa utilizzo e visibilità, potrebbe trasformare le dinamiche del social media per come conosciuto e usato finora. Nel secondo caso, invece, rientrano le funzioni dedicate ai Direct Messages (DM), l’app distica interna al social fotografico di Meta. L’obiettivo è rendere più semplice e prolungare il contatto con gli amici virtuali, condividendo momenti e piaceri. Per questo d’ora in poi neisi potrà conversare più facilmente con gli stranieri, ma anche pianificare comunicazioni, lasciare visibili in cima al ipiù significativi e ascoltare insieme con i contatti amici i brani musicali preferiti.