Mercato. Lo svedese Tannander sostituirà Saro in porta

La Cremonese ha acquisito a titolo definitivo il portiereJakobche va a sostituire Gianluca(operato ai legamenti del ginocchio). Classe 2000, l’estremo difensore cresce calcisticamente nella propria città natale per poi passare nel settore giovanile del Malmoe. Da gennaio 2023 a dicembre 2024 ha giocato nel massimo campionatocon il Sirius, registrando 46 presenze complessive e 11 partite concluse ainviolata. Tra il 2015 e il 2022 è stato convocato dalle selezioni giovanili della Svezia, dalla Under 15 alla Under 21. "Un’esperienza in Italia è lo step giusto per me", le parole di, che ha scelto la maglia numero 30 e sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2025. A.S.