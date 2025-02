Internews24.com - Mercato Inter, occhi su Gustavo Sa per il centrocampo: tutto sul nome nuovo che arriva dal Portogallo!

di RedazionesuSa per ilsulchedal! Ecco che giocatore èIl Corriere dello Sport parla dei movimenti degli scout del, i quali sono volati inper visionare dal vivoSà, centrocampista classe 2004 del Famaliçao.– «Non solo Sucic. L’tiene sotto controllo un altro giovane centrocampista,Sà, 20enne portoghese, del Famaliçao. Uno 007 nerazzurro era presente al match con il Vitoria Guimaraes dell’8 febbraio, terminato 0-0. Nel 2-0 in casa del Gil Vincente, di lunedì sera, Sà ha fatto un assist. Avendo aggiunto Sucic, è difficile ora immaginare uninnesto di prospettiva in mezzo al campo. Tanto più che in cima alle preferenze c’è sempre Ricci del Toro.