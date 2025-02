Internews24.com - Mercato Inter, la strategia per l’estate e per il Mondiale per Club: il ragionamento riguarda anche Pio Esposito!

di Redazione, lapere per ilper: ilPio! La situazioneI dirigenti delragionano in vista dell’anno prossimo ma non solo. Il Giorno si è soffermato sulla riflessione fatta in casa nerazzurra per il futuro di Francesco Pioe del nuovo acquisto Petar Sucic. I due si aggregheranno alla squadra per ilperma non è da escludere che in estate possanoessere ceduti in prestito.– «Alcuni dei nomi sul taccuino sono già emersi. Beukema e Bijol per la difesa (hannolo stesso procuratore), Nico Paz per il centrocampo, il riscatto di Zalewski dalla Roma se confermerà di meritarselo, Santiago Castro in attacco. Il già citato Sucic andrà negli Stati Uniti e poi si capirà se cederlo in prestito o meno.