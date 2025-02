Internews24.com - Mercato Inter, c’è l’ok dalla Fifa per Adomavicius: «Emozione incredibile» – FOTO

di Redazione, c’èper: «». Le parole del giovanissimo portiere lituanoNuovo colpo per ilin prospettiva: è arrivatoda parte dellaper il tesseramento di Henrikas, portiere lituano classe 2009. L’annuncio è stato dato dall’FK Kauno Zalgiris, sezione calcistica della società di Kaunas nota per la sua squadra di pallacanestro allenata dal nostro Andrea Trinchieri, che raccoglie anche le parole di congedo del ragazzo. Queste le dichiarazioni del ragazzo riportate da Baltic Footbal News. L’ha deciso di tesseraredopo averlo testato in un periodo di prova con le selezioni dall’Under 16 all’Under 18, nel quale ha suscitato una buona impressione ai rappresentanti nerazzurri che gli hanno sottoposto subito un contratto.