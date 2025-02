Sport.quotidiano.net - Mercato dilettanti. Un rinforzo per Pantano: arriva Morrone

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pierfrancesco De Rose (2003) è un nuovo calciatore delCalcio. Ieri si è unito al gruppo. "De Rose, rientrato in Italia da pochi giorni dopo un’esperienza in Spagna per motivi legati allo studio – spiega un comunicato del club – è pronto a dare il suo contributo alla causa biancorossa. Calciatore dotato di ottima tecnica, nonostante la giovane età vanta già un buon numero di presenze in categorie superiori. A 16 anni aveva già fatto il suo debutto nell’Eccellenza calabrese con il. Poi, trasferitosi per motivi universitari ha vestito le maglie di Atletico Gallo e Torconca. La società è lieta di dargli il benvenuto e fa a lui un grosso in bocca al lupo". Ildi mister Renzi ha 31 punti ed è a meno 4 dai playoff. am. pi.