Meno furti in casa, le Marche si confermano la regione più sicura d’Italia

Ancona, 19 febbraio 2025 – Lesilapiù. Sicurezza nelleOsservatorio sulla sicurezza La provincia di Pesaro-Urbino in controtendenza Consapevolezza e prevenzione Sicurezza nelleNel 2023 sono stati registrati 2.843in abitazione, con un tasso di 19,2 ogni 10.000 abitanti, nettamente inferiore alla media nazionale. A confermarlo è anche l'indice di sicurezza domestica, qui il più altocon il punteggio record di 118,8/100, al primo posto per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, c’è una provincia in controtendenza: quella di Pesaro Urbino. Osservatorio sulla sicurezza Secondo la terza edizione dell'Osservatorio sulla sicurezza dellaCensis-Verisure, realizzato con il supporto del servizio analisi criminale del ministero dell'interno, il 48% della popolazione mette il furto in abitazione al primo posto tra i reati che teme di subire.