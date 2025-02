Ilgiorno.it - Meno frontalieri in Canton Ticino, ma nel resto della Svizzera continuano ad aumentare: le ragioni

COMO – Aumenta il numero diin tutta la, tranne inche per il secondo trimestre consecutivo in controtendenza registra un calo. Il dato diffuso dall’Ufficio federale di statistica si riferisce al quarto trimestre del 2024 ed è un po’ il consuntivo dell’anno che si è appena concluso: nellaitaliana il numero di lavoratori provenienti dalle province di Como e Varese è diminuito dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un dato ancor più eclatante se confrontato con la tendenza delConfederazione elvetica dove il numero di lavoratori con il permesso G è stato di poco inferiore a 407mila, in aumento del 2,9% rispetto a un anno fa. La maggior parte deiarriva dalla Francia (58%), seguono l’Italia (22,4%) e la Germania (16,3%), negli ultimi cinque anni il numero dei lavoratori stranieri è aumentato del 20,1% a riprova dell’ottimo stato di salute dell’economia elvetica nonostante una divisa, il franco, che dallo scoppioguerra in Ucraina si è rivalutato sull’euro.