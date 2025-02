Lanazione.it - Mengo, la 21esima edizione: dall'8 al 13 luglio 2025 con gli Afterhours

Arezzo, 19 febbraio– MEN/GO MUSIC FEST è pronto a tornare per la sua'8 al 13– sei serate complessive di cui quattro completamente gratuite - nella splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, ospitando quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. Viene svelata oggi la line-up di sabato 12, con ingresso a pagamento e protagonisti, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, RALF djset e gli opening di CARNE FRESCA E ELEPHANT BRAIN. Prevendite: https://www.ticketone.it/artist//?affiliate=IGA#calendar-start=-08 https://www.vivaticket.com/it/ticket/-at--music-fest/260801 Lapresenterà una line-up come sempre eclettica ed estremamente contemporanea, accogliendo alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale.