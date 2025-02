Anteprima24.it - Memorial Pasquale Lanni, a Caserta in campo per ricordare il carabiniere morto nel 2023

Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 23 febbraio si terrà, a, il «2°», in memoria del brigadiere capo dei carabinieri diil 18 febbraio del, a soli 44 anni, per un’infezione contratta a seguito di un intervento chirurgico in clinica. La manifestazione, aperta a tutti, è organizzata dagli amici del giovanee intende tener vivo il ricordo di: un ragazzo dai sani principi, discreto e riservato, grande appassionato di musica e di calcio.Due anni fa la notizia della sua prematura e improvvisa scomparsa sconvolse non solo i familiari e gli amici, ma anche la sua seconda famiglia: quella dei Carabinieri. Al naturale calore dei commilitoni di Roma e Napoli, doveaveva prestato servizio, e alla solidarietà tipica dell’Arma, poco dopo seguì anche una medaglia d’oro, per l’apprezzata attività svolta in quasi 24 anni di servizio.