Sport.quotidiano.net - Memorial Conti: il Dojo va con Caucci, Cururachi, Loss,. Galeotti, Cardillo e Grandi

Poker di medaglie d’oro per i ragazzi delEquipe alPierodi Montegranaro (Fermo). In aggiunta alle quattro medaglie d’oro ci sono da aggiungere anche due d’argento. La delegazioneEquipe rientra con un medagliere di tutto rispetto. Oro per gli esordienti Leonardo(42 chili), Chiara(48 chili) e Andrea(45 chili), cui si aggiunge il primo posto nella classe cadetti per Leonardo(46 chili). Secondo posto sempre nella classe cadetti per Giovani(60 chili), mentre Brunoagguanta l’argento nei 48 chili esordienti. Sul tatami anche Alessio Baietti, Gabriele Accetti, Liam Negro e Andrea Cantori Lanzetta.