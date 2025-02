Liberoquotidiano.it - Meloni, visita a sorpresa da Papa Francesco: blitz al Gemelli, le sue pesantissime parole

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il presidente del Consiglio, Giorgia, si è recata al Policlinicoper fareal Santo Padre.ha espresso agli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell'intera Nazione. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto il premier-. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo”. Condizioni di salute confermate anche dalla Santa sede."si è alzato e seduto in poltrona, come ha fatto normalmente in questi giorni. Il cuore regge molto bene, è autoventilato". È quanto filtra da fonti vaticane, citate anche dal Servizio di informazione religiosa (Sir), a proposito del sesto giorno di ricovero delalper una polmonite bilaterale, come si è appreso dall'ultimo bollettino di ieri sera.