Meloni incontra Herzog a Palazzo Chigi il presidente israeliano | Italia ci critica da amica ma è al nostro fianco

Leggi su Open.online

Un’ora di incontro atra la premier Giorgiae ilIsaac. Dopo la visita dello scorso luglio, anche questa volta il dialogo è stato occasione per ribadire il sostegnono alla causa israeliana. E, al contempo, la necessità di trovare una soluzione di lungo termine alla questione mediorientale che non calpesti i diritti e le libertà del popolo palestinese, al contrario – per dirne una – della proposta ventilata dalamericano Donald Trump negli scorsi giorni. Il colloquio, avvenuto subito dopo la visita della premier al Papa al Policlinico Gemelli, ha fatto eco al dialogo trae ildella Repubblicana Sergio Mattarella. Al Quirinale i due capi di Stato si sono confrontati sulla necessità di perseguire la pace e una «concreta prospettiva di futuro per i palestinesi».