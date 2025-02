Secoloditalia.it - Meloni a Herzog: «Importante che la tregua con Gaza regga, si guardi a una pace duratura»

«Ringrazio lei e tutti gli italiani per la vostra amicizia e solidarietà. In questi tempi duri dobbiamo restare uniti contro il terrore e tutti i tentativi di destabilizzare la nostra regione». Con queste parole, affidate a X, il presidente israeliano, Isaac, ha voluto ringraziare il premier Giorgia, dopo l’incontro che si è svolto a Palazzo Chigi.è stato ricevuto anche al Quirinale, dove nel colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato di ritenere che «l’incontro sia un’occasione d’oro per coinvolgere l’Italia in molti processi che sono rilevanti per il Medio Oriente e, ovviamente, per l’Europa e il mondo in generale».L’incontro traÈ la quarta volta cheincontrada quando ha assunto l’incarico. La visita, si legge in una nota della presidenza del Consiglio, si è svolta «nell’ambito dei recenti incontri avuti (dal premier, ndr) con i principali leader del Medio Oriente e del Golfo».