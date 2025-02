Dilei.it - Meghan Markle nuovamente nel mirino, dalla Spagna promettono azioni legali

Leggi su Dilei.it

Dopo quasi un anno d’indiscrezioni,ha finalmente lanciato il suo nuovo brand di lifestyle, sorprendendo tutti con un nome inatteso. Infatti se per mesi si è ipotizzato che il marchio della Duchessa di Sussex si sarebbe chiamato American Riviera Orchard, adesso lei stessa ha rivelato che il nome scelto per il suo nuovo progetto è As Ever, che in italiano vuol dire “Come sempre”.La moglie del Principe Harry d’Inghilterra, quindi, punta a tornare alle origini e all’immagine che dava di sé prima del matrimonio reale, con il suo blog The Tig. Ma i guai per lei non sembrano finiti visto chec’è chi minacciaper un dettaglio del suo nuovo brand., il logo di As ever sotto accusaè pronta a lanciarsi in due nuove avventure professionali, legate tra di loro.