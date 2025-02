Quotidiano.net - Medio Oriente. Hamas restituirà i corpi dei Bibas

di Aldo Baquis Si avvicina a un epilogo tragico la vicenda della famiglia, sequestrata in un kibbutz il 7 ottobre. Il padre cadde nelle mani die dopo una lunga prigionia solitaria è stato rilasciato all’inizio del mese. Miliziani di una frazione legata alla Jihad islamica catturarono invece la madre Shiri e i suoi figlioletti ‘dai capelli rossi’ Kfir (allora di 4 anni) e Ariel (un anno). Ii loro volti angelici sono da tempo divenuti il simbolo di quella tragedia. Della mamma e dei bambini non si avevano segni di vita da 15 mesi. Ieri, con un insolito annuncio in ebraico, il dirigente diKhalil al-Haya, ha reso noto che Shiri e i bambini sono morti e che le loro salme saranno consegnate giovedì a Israele assieme ai resti di un’altra persona. Per la famigliaè una ulteriore tortura.