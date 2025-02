Ilrestodelcarlino.it - Medicina trasfusionale. Riganello nuovo primario. Il caso ’raccolta sangue’

È abituato alle grandi sfide il dottor Gianluca, è pronto a dirigere l’unità operativa dima anche a fare il soldato semplice se serve, per un sistema complesso che ha bisogno di essere potenziato. Ilsuccede a Giuseppina Siracusa che prima del pensionamento ha guidato anche il dipartimento regionale che coordina i 12 centri diper la raccolta del sangue. "La dottoressa Siracusa ci ha dato una grande mano in questi mesi di vacanza, spiega il direttore dell’Ast Roberto Grinta, si è messa a disposizione anche dopo il pensionamento per aiutarci a tenere aperti i centri raccolta periferici". Problema di organico, mancano medici e tecnici per il settore, l’Avis parla da diversi mesi di una crisi importante che ha provocato la riduzione di tanti giorni di raccolta.