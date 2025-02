Sbircialanotizia.it - Medicina, Life science exellence show: premiato il progetto formativo Digital neuro hub

Realizzato con partnership Biogen Italia e Sin, per la giuria 'contributo significativo per trasformazionee' Ilinnovativo dihealth 'Hub', nato dalla partnership tra Biogen Italia e la Società italiana dilogia (Sin), ha ricevuto il premio 'Best Marketing Project of the Year' nell'ambito della quinta edizione del. L'articoloilhub è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.