Bergamonews.it - Medicina estetica, Klinicy acquisisce la maggioranza di Alta Clinic

Bergamo., il network lombardo dihe di, annuncia l’acquisizione diSrl, laa didi Bergamo con un fatturato superiore a 1 milione di euro. L’operazione rappresenta la quinta acquisizione di, in un percorso di consolidamento iniziato a fine 2023.“è il primo progetto di buy&build nel mondo dellain Italia – dichiara Giulio Accornero, Ceo di-. Dopo aver consolidato la nostra presenza a Milano conhe di riferimento in Via della Spiga, Porta Venezia e zona Arco della Pace, il nostro piano di espansione prosegue in Lombardia. L’acquisizione dirappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita, con l’obiettivo di integrare strutture premium all’interno del nostro network.