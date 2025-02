Ilnapolista.it - McTominay: «Quando ho scoperto che il Napoli si interessava a me, ho sentito il fuoco dentro»

“Scottha rischiatoha deciso di lasciare il Manchester United per il”, scrive il Daily Star a proposito del calciatore scozzese si è integrato perfettamente nella metodologia di Antonio Conte ed anche nel calcio italiano riducendo al minimo il periodo di adattamento che di solito serve ad un calciatore proveniente dall’estero.“Il rischio cheha corso nello scambio di Manchester per ilè stato lasciare la sua zona di comfort per un posto impegnativo e sconosciuto. Lo scozzese potrebbe ancora imparare la lingua italiana, ma se non avesse avuto successo non avrebbe avuto bisogno di un interprete per dirgli cosa pensavano di lui quei sostenitori spietati del club di Serie A”. I tifosi azzurri infatti, conosciuti per non essere sempre buoni con tutti, sono entusiasti del calciatore.