McTominay | Napoli? Ho sentito il fuoco dentro Era la scelta giusta

: “? Hoil. Era la”">Il centrocampista scozzese si racconta al Daily Star: dalla decisione di lasciare il Manchester United all’impatto con il calcio italiano sotto la guida di Conte.Scottsi è rivelato un acquisto fondamentale per il nuovo corso deltargato Antonio Conte. Il centrocampista scozzese, in un’intervista rilasciata al Daily Star, ha svelato i retroscena del suo trasferimento in azzurro e l’adattamento al calcio italiano.L’ex Manchester United si è rapidamente imposto come una colonna del centrocampo partenopeo, formando con Anguissa e Lobotka un terzetto ormai consolidato nelle gerarchie di Conte. Un impatto immediato, quello dello scozzese, che si è esteso anche alla vita fuori dal campo, dove ha già trovato sistemazione insieme alla sua compagna.