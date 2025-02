Juventusnews24.com - McKennie Juventus, quale ruolo contro il PSV? Idee chiare per Thiago Motta: la scelta sull’americano per il match di Champions League

di RedazioneNews24 McKennie Juventus, quale ruolo contro il PSV? La scelta di Thiago Motta per il match di ritorno dei playoff di Champions League. La Juventus è ospite del PSV nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell'andata dello Stadium, in palio un posto negli ottavi di finale. Thiago Motta non rinuncia a McKennie e lo conferma trequartista: l'americano agirà alle spalle di Kolo Muani. La vittoria con l'Inter e la recente di serie di risultati positivi ha dato grande entusiasmo alla Juventus di Thiago Motta, ora attesa dalla partita più importante della stagione. In Olanda si gioca il ritorno della gara dei playoff di Champions League dopo il 2-1 in favore dei bianconeri maturato allo Stadium.