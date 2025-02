Lanazione.it - McGregor al Palagio: "È un violento, perché?". Il Comune: "Tutto pagato"

Leggi su Lanazione.it

"Ilospita aldi Parte Guelfa il controverso campione di Mma Conor. Meglio l’etica o l’effetto mediatico?". Se lo chiede il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio Lorenzo Masi sollevando una questione di opportunità in merito all’evento di presentazione di domenica pomeriggio. Nei giorni scorsi è arrivato in città, con codazzo di guardie del corpo, e una folta schiera di fan impazziti pronti aper un selfie, il campione delle arti marziali miste Conor, che domenica appunto è stato ospite d’eccezione alla conferenza stampa tenutasi in Palazzo di Parte Guelfa per la presentazione del primo evento italiano della Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Il personaggio è noto per alcuni trascorsi piuttosto contoversi. Da qui la piccata reazione di Masi che attacca così: "A seguito di numerose segnalazioni che sono pervenute ai nostri uffici, resto alquanto perplesso dalla scelta deldi Firenze di aver accolto nei propri palazzi storici un signore, Conor, che negli ultimi anni si è reso protagonista di numerosi episodi di violenza" premette il capogruppo pentastellato.