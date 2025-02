Quotidiano.net - Maxi truffa da tre milioni: "Sua figlia è in cella, ora paghi". L’incubo della poetessa Bracco

"Si sieda, ho una brutta notizia". Con questa frase, lapidaria e ricca di toni minacciosi, pronunciata al telefono da un uomo che si spacciava per avvocato, ha inizio unaorchestrata con precisione criminale, durata sei ore, che ha fruttato ai malfattori un bottino da tredi euro. Vittima dell’inganno Gemma, 80 anni,di fama nazionale e moglie dell’ex ministro Paolo Baratta. Itori hanno impiegato, per mettere a segno il lucroso raggiro, una tecnica definita "a spirale", stringendo sempre più la presa sulla vittima fino a portarle via contanti, oggetti di valore e lingotti d’oro custoditi nella cassaforte di casa. Un ‘bottino’ che si aggira sui tredi euro. I fatti risalgono al 4 ottobre 2024. Ma solo ieri gli agentiSquadra Mobile, coordinati dalla Procura di Roma, che ha indagato con cura e riserbo, hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’autoreche si è trasformata, con il passar delle ore, in rapina.