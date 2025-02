Thesocialpost.it - Maxi multa da 326 milioni: Google chiude il contenzioso con il Fisco italiano

ha raggiunto un accordo con il, versando una somma record di 326di euro per risolvere ogni pendenza fiscale nel nostro Paese. La procura di Milano ha quindi chiesto l’archiviazione dell’indagine che ipotizzava il reato di omessa dichiarazione dei redditi, segnando così la chiusura di un lungo braccio di ferro tra il colosso tecnologico e le autorità italiane.L’accusa: una stabile organizzazione occulta in ItaliaL’inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano insieme ai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, aveva messo nel mirino la filiale europea di, con sede in Irlanda. Secondo le autorità italiane, la multinazionale avrebbe operato in Italia attraverso una stabile organizzazione occulta, costituita dall’infrastruttura tecnologica e dai server utilizzati per la fornitura dei suoi servizi digitali.