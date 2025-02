Quotidiano.net - Maurizio Massè resta in cella per l'omicidio di Michele Della Malva: il caso passa a Milano

in, il 59enne fermato sabato per l'diin concorso con la 49enne Adilma Pereira Carneiro, che aveva sposato la vittima in seconde nozze. La donna è già a processo con l'accusa di avere orchestrato l'del precedente compagno. Davanti al Gip, Anna Giorgetti,ha negato le accuse e di avere avuto una relazione con la donna di origini brasiliane. Il Gip ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcereprocura. Gli avvocati di, Cristina Morrone e Ivano Chiesa, hanno annunciato ricorso. Il Gip ha anche decretato l'incompetenza territorialeprocura di Busto Arsizio, dal momento che l'è avvenuto a Mesero. L'inchiesta. Quello diè un cold case riaperto dopo 13 anni.era già stato interrogato nel settembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sull'di Fabio Ravasio, morto lo scorso 9 agosto a Parabiago () dopo essere stato travolto da un'auto che inizialmente sembrava pirata.