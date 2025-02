Mattia Di Tommaso | Quell’idea che cambia la vita e che può cambiare il mondo

Leggi su Funweek.it

Intervista al fondatore e presidente di ‘Idea Europa’: un riuscitissimo laboratorio di progetti e formazione di competenze sperimentate, attualizzate e sviluppate sul campoDa un’idea a un progetto. Da una visione alla costruzione collaborativa di nuove professionalità, alimentata dal sogno: ‘Viviamo in un’Europa migliore e contribuiamo a migliorare il’. Sono questi e molti altri gli asset sui quali si fonda il lavoro di ‘Idea Europa’: un laboratorio di progetti e formazione di competenze sperimentate, poi attualizzate e sviluppate sul campo. Valori e ‘skills’ (competenze, ndr) che – dalla teoria alla pratica – puntano a riscattare o, meglio, a restituire al terzo settore e ai suoi operatori, quella dignità che non ancora gli viene conferita. Tutto questo non è un’utopia, ma il frutto dell’impegno di un ‘team working’ che ha portato a risultati concreti.