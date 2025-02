Quotidiano.net - Mattarella e la Russia: "L’Italia non ha cambiato linea. Mosca torni a rispettare i patti"

Non è una risposta improvvisata. Già lunedì il capo dello Stato aveva deciso di sfruttare il viaggio in Montenegro, dove ieri ha incontrato il suo omologo Jakov Milatovic, per replicare agli attacchi della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, approfittando di una prevedibile domanda in conferenza stampa. A suggerire il rinvio di 24 ore due considerazioni: una risposta alla "libera stampa" occidentale – stoccatina voluta – non ha la pesantezza di una nota ufficiale della Presidenza della Repubblica. In secondo luogo, non voleva intralciare i lavori del vertice di Parigi. Naturalmente, Sergiotiene il punto: "Il mondo che vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale". Parla senza reticenze ma con accortezza: non si allarga facendo paragoni storici di vasta portata.