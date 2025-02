Linkiesta.it - Mattarella e Draghi indicano la strada, ma Meloni sta con Trump e contro l’Italia

Disagio e imbarazzo. Gli umori di Giorgiaoscillano tra questi due stati d’animo, ai quali se ne aggiunge un terzo e un quarto, quello della delusione e quello del disappunto. Disagio di stare in un’Europa erbivora (un’espressione usata da Emmanuel Macron e da Paolo Gentiloni per descrivere un’Unione sbranata dai grandi carnivori Stati Uniti, Russia, Cina). Ma per farle spuntare qualche robusto canino ci sarebbero voluti da tempo gli Stati Uniti d’Europa. Che ieri Marioha sintetizzato in maniera eccellente, affermando che di fronte alle sfide esistenziali è sempre più chiaro che dobbiamo agire come un «unico Stato». Di fronte al Parlamento europeo, l’ex presidente del Consiglio italiano ha spiegato che la risposta politica al ciclonerichiede la massima integrazione nella ricerca, nell’industria, nel commercio e nella finanza.