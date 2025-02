Matrix Kant e l’IA | la sfida dell’Europa nella nuova era

Leggi su Ildenaro.it

“Siamo qui per liberare le menti, Neo. Ma io posso solo mostrarti la porta. Sei tu a doverla attraversare”. Questa frase iconica di Morpheus inrisuona oggi con una forza, mentre l’Intelligenza Artificiale (IA) permea sempre più la nostra realtà. Il libro di Alessandro Aresu, “Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale”, è un’esplorazione affascinante di questo mondo in rapida evoluzione, un viaggio che ci invita a riflettere sulle implicazioni filosofiche, economiche, politiche e sociali del.Ma come nasce l’espressione “intelligenza artificiale”? Nata quasi per caso da un’operazione di marketing negli anni ’50, ideata da John McCarthy per attrarre finanziamenti, oggiè diventata un elemento centrale del sistema capitalistico, alimentando la competizione tra grandi potenze come Stati Uniti e Cina.