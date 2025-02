Internews24.com - Materazzi dimentica il 5 maggio: «La Champions a Madrid ci ha restituito tutto con gli interessi…»

di Redazioneil 5: «Laci hacon gli interessi.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroUscita un’anticipazione dell’intervista rilasciata da Marcoa Radio TV Serie A, la cui versione integrale andrà in onda domani a partire dalle 9. Durante il racconto, l’ex difensore nerazzurro ha affrontato diversi temi, soffermandosi in particolare sul significato del Triplete conquistato dall’Inter nella stagione 2009-10, considerato il completamento di un percorso per i senatori della squadra. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Radio TV Serie A con RDS ??? (@radioseriea)LE PAROLE– «Tutti noi non sapevamo se da quel 5(2002, ndr) avremmo avuto l’opportunità di alzare un trofeo dico sempre che laè stata la ciliegina sulla torta perché in quell’Inter dic’erano Toldo,, Cordoba Zanetti, giocatori che in quel 5soffrirono tantissimo.