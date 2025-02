Internews24.com - Materazzi coccola Chivu: «Quando arrivò all’Inter gli dissi una cosa, dopo l’infortunio lo proteggevo perché è un fratello. Al Parma toccherà le corde giuste»

di Redazione: le parole al miele dell’ex difensore per il suo compagno, ora nuovo allenatore delIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcoha parlato del suo bellissimo rapporto con uno dei suoi ex compagnia cui è maggiormente legato, ovvero Cristian, nuovo allenatore del.COME LO ACCOLSI AL SUO ARRIVO– «Era il 2007, eravamo a Londra per una tournée estiva con l’Inter di Mancini, Figo, Julio Cesar e tanti altri. Lui si presentò in ritiro alla fine di una lunga trattativa edozzine di Roma-Inter giocati contro. Appena lo vidi gli strinsi la mano e lo abbracciai, dicendogli che lo stavamo aspettando da anni».MI LEGA A LUI? – «Abbiamo sempre scherzato sul fatto che siamo due “zingari”. Anzi, due “zingari” mancini per la precisione, con le dovute precauzioni nel dire unadel genere, ovvio.