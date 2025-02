Iodonna.it - Massimiliano, 60enne divorziato e padre di due figlie, ha deciso di rimettersi in gioco per cercare un nuovo amore. Ad attenderlo ci sono 16 Ladies

L’non ha età, e The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi lo dimostra. Il dating show, la cui versione americana ha avuto grande successo, sbarca su Real Time dal 19 febbraio alle 21:30, portando in prima serata un racconto emozionante e ricco di ironia sulle seconde possibilità sentimentali. “The Golden Bachelor”: chile 16del programma Real Time guarda le foto Il protagonista della prima edizione italiana èPace, consulente finanziario romano,di due