Inter-news.it - Marotta al centro NeMO: «Inter orgogliosa per aver dato contributo»

Leggi su Inter-news.it

, presidente dell’, in visita aldi Milano. Il numero uno nerazzurro si esprime con grande orgoglio.INCONTRO – Nella giornata di mercoledì 19 febbraio, il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppeha visitato ilClinicodi Milano, la prima sede del network nazionale specializzato nella cura e nella ricerca sulle malattie neuromuscolari e neurodegenerative, come la Sla, la Sma e le Distrofie Muscolari, che opera presso le strutture dell’Ospedale Niguarda. Ad accoglierlo, il presidente dei Centri, Marco Rasconi, insieme a clinici, operatori e pazienti, tra cui i ragazzi degli Snakes, i giovani atleti di Powerchair Football, il calcio su carrozzina, che scendono in campo con i colori nerazzurri, proprio come la loro squadra del cuore.MOTIVAZIONE – Questo momento di incontro ha una motivazione speciale.