Lanazione.it - Marmo, le ’pulci’ degli ambientalisti. Critiche al disciplinare del lapideo

"Ilper la concessione delle cave sarà terreno fertile per nuovi ricorsi". Non hanno dubbi Legambiente, Arci e Cai, che tornano sul nuovoda poco votato in consiglio comunale. "Durante la Commissione– spiegano gli– avevamo avanzato osservazioni sul testo, ad esempio sulle ricadute socio-economiche del piano industriale in una logica di filiera e come sarebbe stata fatta la valutazione e con quale formula l’attribuzione dei punteggi. Non viene fornita indicazione chiara dei parametri o dei singoli pesi dei subcriteri per valutare. Le nostreriguardano anche la scelta della durata della concessione posta a gara in 13 anni, più 2 per certificazioni ambientali, con un incremento ulteriore di 10 anni, concesso sulla base di parametri assai discutibili, come l’articolo 21 del regolamento agri marmiferi.