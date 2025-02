Ilfattoquotidiano.it - Mario Draghi al Parlamento EU: “Un errore lo stop alle auto con motori termici senza infrastrutture di ricarica”

“Non si può forzare loaia combustione, dicendo a un intero settore produttivo che deve interrompere una grande linea di produzione, e allo stesso tempo non imporre, con la stessa forza, l’installazione di sistemi dicreare le interconnessioni per farlo”.Lo ha dettoaleuropeo, prendendo di mira le istituzioni comunitarie in meritopolitiche europee sul settoremobilistico, con riferimento alloalla vendita ditermiche programmata per il 2035: “Per accelerare la decarbonizzazione bisogna allineare strumenti e obiettivi”, ha detto, strizzando l’occhio pure al concetto di neutralità tecnologica – ovvero l’adozione di più soluzioni tecniche, oltre all’elettrico, che possano contribuire a decarbonizzare il mondo dei trasporti –, tornato di moda anche a Bruxelles.