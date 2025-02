Ilrestodelcarlino.it - Marini lascia Ancona. “Caro Tommy questa resta la tua città, per te ci saremo sempre”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 febbraio 2025 – L’affondo e stoccata di Tommaso, lo schermitore anconetano argento col fioretto a squadre alle ultime Olimpiadi di Parigi, ieri sono andati in direzione della suae dell’amministrazione comunale.senza stimoli, ha detto il campione, che accusa anche l’amministrazione responsabile di non averlo chiamato, dopo l’appuntamento a cinque cerchi.si è trasferito a Roma per questioni personali, non solo per le carenze anconetane. Intanto però ha espresso il suo pensiero con estrema sincerità, come è solito fare: “Se non riesci a valorizzare i tuoi atleti di punta, le tue eccellenze, come pensi che poi la gente resti ad? Dico grazie agli anconetani, ma non posso ringraziare l’amministrazione comunale. Con immenso piacere mi sono voluto trasferire.