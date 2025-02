Metropolitanmagazine.it - Marina Occhiena sul figlio Gionata: “Grazie a mio marito sono riuscita ad averlo nonostante l’età”

Nei primi anni Novanta,conosce l’uomo della sua vita, durante la partita della Nazionale Attrici e Cantanti. Il medico del team era Giuseppe Giordano, e da quel primo incontro i due non sipiù separati ed hanno intrapreso una storia d’amore che li ha portati dopo sei anni all’altare e nel 1997 lae Giordano diventavano genitori di. Sulaveva dichiarato: “Io e mioci siamo conosciuti quando avevo 41 anni, stavamo bene e abbiamo iniziato a pensare di avere un. Lui è un ginecologo e mi ha aiutato nella fecondazione assistita. È stato un percorso difficile, ma io ci ho sempre creduto. L’ho avuto dopo anni di attesa.Mioè dolce, ma è uno abituato a dirigere e gestire tutto: ma non a comandare eh.Iocontenta e sicura del mio amore, sento che lui fa davvero tanto per me oltre a essere il mio compagno“ha approfondito il racconto della sua maternità in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Storie Italiane: “Ho sempre desiderato avere unma non avevo un compagno giusto.