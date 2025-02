Metropolitanmagazine.it - Marina Occhiena dopo aver lasciato i Ricchi e Poveri: “Ho sfiorato la depressione, solo Malgioglio mi è stata vicino”

ha rivelato che il fatto dile ha causato un momento molto difficile: “Quando prendi una decisione così importante ti prendi tutta una serie di conseguenze”. “Nellanon ci sono mai caduta, ma quando prendi una decisione così importante ti prendi tutta una serie di conseguenze. I giornali mi davano addosso, èdurissima. Ho vissuto un momento in cui prendere una decisione per me èdavvero dura. Se la sceglievo nera, pensavo che dovevo prendere il bianco. E viceversa.“L’aiuto di Cristianoè stato fondamentale in questa fase difficile della sua carriera. È stato l’unico, ha fatto sapere la, che le è stato davvero.“La mia carriera è andata avanti, ma con la maturità di oggi non avrei preso quella decisione.