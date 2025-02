Marijuana, la rotta Tirana-Roma per invadere l’Europa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 febbraio 2025- L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di– su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, dispone il carcere per 20 persone e gli arresti domiciliari per altre 7 e trae origine da una complessa attività d’indagine, condotta mediante attività tecniche e dinamiche, dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diParioli, coadiuvati dalla Direzione Centrale Servizi Antidroga, avviata fin dal 2018 con l’operazione denominata “Tibus” e proseguita con l’odierna indagine, condotta tra gli anni 2019 – 2021 che ha consentito di documentare come l’autostazione “Tibus”, adiacente alla locale stazione FF.SS. “Tiburtina”, sia stata utilizzata come centro di smistamento nazionale e internazionale del traffico di stupefacenti, modalità che ha assicurato, tramite pullman appartenenti a ignare società private, la massima copertura ai corrieri evitando i rituali controlli ai valichi di frontiera.