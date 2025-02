Fanpage.it - Maria Basso morta dopo un piatto di spaghetti, a processo la nipote. I periti: “Forse pasta non fu causa”

Leggi su Fanpage.it

Secondo i due consulenti medici legali della Procura, la causa della morte dipotrebbe non essere legata aldimangiato al posto del cibo frullato che solitamente ingeriva per questioni legate a una patologia. La donna era stata trasferita da una RSA di Asiago a una struttura in Sicilia dallaPaola Pepe, ora accusata di circonvenzione di incapace e omicidio aggravato.