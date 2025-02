.com - Marcus Miller torna in Italia nell’estate 2025 con quattro date, i biglietti

inper un tour che si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti del jazz e della fusion, leggendario bassista, compositore e produttore,inper un tour che si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti del jazz e della fusion. Dopo l’annuncio della sua partecipazione a Umbria Jazz, dove il 17 luglio dividerà il palco con Jacob Collier, il musicista statunitense arricchisce il calendario connuovi appuntamenti nel nostro Paese, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi d’.Il calendario completo15 LUGLIOBONSAI BOLOGNA16 LUGLIOBELVEDERE SAN LEUCIO CASERTA17 LUGLIOUMBRIA JAZZ PERUGIA18 LUGLIOUNOJAZZ & BLUES – AUDITORIUM FRANCO ALFANO SANREMOQuesti concerti rappresentano un’opportunità unica per vivere dal vivo l’energia e il virtuosismo di uno dei più influenti musicisti della scena internazionale.