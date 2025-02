Ilrestodelcarlino.it - Marchi d’abbigliamento falsi: scoperto laboratorio clandestino

I militari della guardia di finanza hannoun vero e propriodomesticonella contraffazione di capie calzature. L’operazione ha portato al sequestro di 1.900 capi di abbigliamento, un consistente quantitativo di etichette pronte per essere applicate su capi non originali e il materiale necessario per la cucitura. L’attività investigativa è iniziata dal rinvenimento di due autovetture in sosta nelle vicinanze dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ che sembravano abbandonate con dentro sacchi di plastica e borsoni che contenevano merce che fin da subito era apparsa contraffatta. Al controllo delle vetture è emerso che erano entrambe sprovviste di copertura assicurativa per cui è scattato il sequestro amministrativo nel rispetto di quanto prevede il codice della strada.