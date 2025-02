Juventusnews24.com - Marchetti entusiasta per il rendimento di un bianconero: «Questo giocatore ha risolto tutti i problemi della Juve»

di Matteo BarileLucaè rimasto ben impressionato da un, che lantus ha acquisito a gennaio: ecco chi di chi si trattaLucaha voluto rendere i propri complimenti nei confronti di unimportante per la. Si tratta di Randal Kolo Muani, che fino amomento ha impattato bene soprattutto in Serie A.«Di fronte a questi numeri e a queste prestazioni, il francese avrebbe panchinato chiunque. L'attaccante ha letteralmente. Alle volte il calcio è molto più semplice di quello che si racconta. I giocatori forti fanno la differenza. Lantus ha altri giocatori forti come Vlahovic, Koopmeiners o Gonzalez. Per ora, però, e anche per il pesomaglia, gli stessi giocatori non hanno espresso tutto il loro potenziale»